Digitale: Callari, ok convenzione con Calabria per controllo cantieri

Trieste, 25 nov - È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari, lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Calabria per il riuso del software Giga-Fvg, la nuova soluzione informatica che digitalizza le attività di controllo e di verifica sui cantieri e sui dati inseriti da stazioni appaltanti e operatori economici.



Creato da Insiel e fondato sul protocollo di intesa che, oltre alla Regione, coinvolge la Prefettura di Trieste e la Direzione investigativa antimafia regionale, Giga-Fvg "consente - ha spiegato l'assessore Callari - di mettere in campo azioni di prevenzione della corruzione e di monitoraggio antimafia dei cantieri su larga scala, minimizzando il rischio di blocco delle attività e mettendo a sistema strategie e azioni mirate. Inoltre, il sistema consente di ridurre di circa un terzo il personale delle Forze dell'ordine necessario a queste mansioni, liberando operatori per altre operazioni e indagini".



L'intesa consentirà alla Regione Calabria di replicare il modello messo in atto negli scorsi mesi in Friuli Venezia Giulia. Per il tramite della convenzione, le due Regioni si impegnano non solo nella reciproca collaborazione attraverso la messa a disposizione di competenze, la promozione di iniziative in ambito digitale e l'individuazione di forme di cofinanziamento dei progetti comuni, ma anche nel trasferimento di conoscenze ad altre amministrazioni interessate nel campo dell'innovazione digitale.



"Un accordo - ha commentato Callari - che si inserisce pertanto in un contesto più ampio, teso ad individuare possibili e ulteriori forme di collaborazione interregionale che saranno definite di volta in volta in appositi piani attuativi redatti di comune accordo dalle parti". ARC/PAU/pph