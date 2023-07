Digitale: Callari, Regione aderisce a piattaforma notifica atti PagoPa

Trieste, 21 lug - L'adesione della Regione alla Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (Pnd) e la stipula del relativo schema di accordo con PagoPa sono stati oggetto di delibera da parte della Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Servizi generali e Sistemi informativi Sebastiano Callari. Scopo della piattaforma la notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni (anche in materia tributaria) delle pubbliche amministrazioni a persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato. La sua diffusione rientra tra le "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" previste a livello nazionale dal decreto legge del 16 luglio 2020, n. 7. "Siamo la prima regione in Italia ad aderire alla Pnd tramite un protocollo d'intesa - ha affermato Callari - . Per quanto l'adesione non sia ancora obbligatoria per le amministrazioni regionali, la Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto opportuno avvalersi già da ora di questo strumento, in quanto consente di snellire notevolmente le procedure burocratiche e di ridurre costi e tempi di notifica. Un passo in avanti molto importante verso la semplificazione e l'innovazione digitale". ARC/PAU/ma