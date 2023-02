Digitale: Fedriga-Rosolen: sigillo d'eccellenza Ue per Ip4fvg

Il progetto entra nella rete europea degli European digital innovation hubs



Trieste, 13 feb - "Grazie all'impegno di tutti i soggetti partner, ora il nostro progetto di supporto alla trasformazione digitale delle imprese regionali ha una certificazione di eccellenza riconosciuta dalla Commissione europea all'interno Digital europe programme. Un'ulteriore conferma che il nostro territorio sa esprimere le sue capacità e competenze per diventare sempre più competitivo a livello internazionale".



È il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in merito al sigillo di eccellenza ("Seal of excellence") che la Commissione europea ha assegnato al progetto "Ip4fvg edih" presentato dalla Regione a valere sull'avviso "European digital innovation hubs" (Edih) 2021-27. Un riconoscimento che permette di ottenere il finanziamento nazionale del ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Ip4fvg è il digital innovation hub regionale sostenuto da Argo, il sistema industriale basato sull'innovazione di processi e prodotti per aumentare la competitività del territorio, e conta su un partenariato (coordinato dall'ente nazionale di ricerca Area science park) che comprende rappresentanti di diversi ambiti d'interesse attivi in Friuli Venezia Giulia: università, ricerca, industria e istituzioni pubbliche. Sono 21 complessivamente enti coinvolti, inclusa la Regione quale partner effettivo e responsabile, in particolare, dell'attività progettuale relativa all'identificazione dei fabbisogni formativi focalizzati sugli obiettivi di trasformazione digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e dell'aggiornamento tempestivo sulle opportunità di finanziamento regionale.



"Essere parte del network europeo - afferma l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen - è fondamentale per il nostro territorio, per essere competitivi su scala internazionale e rafforzare le azioni di supporto alla trasformazione dei processi produttivi delle imprese regionali in un contesto più ampio".



La proposta progettuale che ha ricevuto il sigillo di eccellenza ha una durata di 36 mesi per un costo complessivo di 5,5 milioni di euro ed è stata formulata riprendendo e migliorando il progetto precedente, già presentato a valere sul primo avviso 2021 e non ammesso a finanziamento.



Integrando le infrastrutture tecnologiche e il know-how tecnico di tutti i partner, Ip4fvg edih potrà offrire una serie di servizi avanzati per promuovere e sostenere la trasformazione digitale e verde delle imprese e delle pubbliche amministrazione nei settori dell'industria manifatturiera, di energia e ambiente e delle agrobiotecnologie. Per supportare la trasformazione digitale delle imprese, sono stati sviluppati quattro dimostratori di tecnologie dislocati sul territorio regionale e coordinati da Area science park, dove le aziende possono testare soluzioni tecnologiche prima di implementarle nei propri processi produttivi. I dimostratori, come pure le altre infrastrutture tecnologiche disponibili presso i partner di progetto, saranno per le imprese la porta d'ingresso all'ecosistema Ip4fvg edih, nonché all'intera rete europea Edih e a quella dei centri di ricerca nazionali. Le imprese e le pubbliche amministrazioni potranno così trovare risposta alle proprie esigenze, avvalendosi di competenze, strumentazioni e servizi offerti a tutta la rete europea. ARC/PAU/pph