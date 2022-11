Digitale: Rosolen, Regione partecipa a progetto Ip4fvg edih

Udine, 13 nov - La Giunta del Friuli Venezia Giulia su proposta dell'assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen, ha autorizzato la Regione a partecipare alla proposta progettuale 'Ip4fvg edih' da presentare a valere sull'avviso "European digital innovation hubs" 2021-27.



"La proposta progettuale della durata di 36 mesi e per un costo complessivo di 5,5 milioni di euro riprende e migliora, la precedente, già presentata a valere sul primo avviso 2021 e non ammessa a finanziamento - ha spiegato Rosolen -. È una proposta che può contare su un qualificato partenariato nato come espressione del più ampio consorzio di partner della piattaforma industriale Ip4fvg, il digital innovation hub regionale sostenuto da Argo, il sistema industriale basato sull'innovazione di processi e prodotti per aumentare la competitività del territorio", ha chiarito Rosolen.



Il partenariato a sostegno della proposta, coordinato da Area Science Park, vede infatti 21 enti coinvolti inclusa la Regione quale partner effettivo e responsabile, in particolare, dell'attività progettuale relativa all'identificazione dei fabbisogni formativi focalizzati sugli obiettivi di trasformazione digitale delle imprese e delle Pubbliche amministrazioni e dell'aggiornamento tempestivo sulle opportunità di finanziamento regionale.



"La Regione Fvg entra nel partenariato effettivo - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - a conferma del proprio sostegno alle attivita'; nella candidatura precedente era presente invece quale partner associato".



L'avviso rappresenta la seconda finestra aperta nel quadro del programma Europa Digitale per la costruzione di una rete europea di poli di innovazione digitale cui sarà affidato il compito di assicurare la transizione digitale dell'industria, con particolare riferimento alle Pmi, e della Pubblica amministrazione attraverso l'adozione di tecnologie avanzate, intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e cybersicurezza.



E' previsto il finanziamento esclusivamente dei servizi erogati alle imprese o alle Pubbliche amministrazioni riconducibili a 4 macro-tipologie che riguardano i servizi specialistici di supporto alla digitalizzazione con possibilità di testare le tecnologie presso dei Demo Lab; i servizi di formazione sulle tecnologie digitali e loro applicazioni; il supporto all'accesso a fonti di finanziamento per sostenere gli investimenti nella trasformazione digitale e il rafforzamento dell'ecosistema regionale della digitalizzazione mediante azioni che irrobustiscano l'interazione tra domanda e offerta su base regionale ma anche nazionale ed internazionale.



Manifatturiero, agrobiotech, energia e ambiente sono i settori economici di riferimento per le attività progettuali. ARC/LP/pph