Dimissioni don Carron: Bini, testimonianza a servizio della Chiesa

Udine, 15 nov - "Le anticipate dimissioni di don Carron dalla guida della Fraternità di Comunione e Liberazione al fine di favorire il processo di cambiamento richiesto alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute dalla Santa Sede sono il segno della maturità della sua fede e confermano che lascia un'importante testimonianza: quella di un grande uomo, anche se nella sua umiltà si è sempre detto un uomo piccolo rispetto a don Giussani".Lo commenta l'assessore regionale Sergio Emidio Bini in merito alla notizia delle dimissioni di Julián Carrón dalla presidenza della Fraternità fondata da don Luigi Giussani. Carron ha guidato Comunione e liberazione dal 2005, anno della morte di Giussani, ed è stato riconfermato nel 2008, nel 2014 e nel 2020. "Si tratta di dimissioni inevitabili visto il Decreto sull'esercizio del governo all'interno dei movimenti - aggiunge Bini - e l'auspicio è che questo momento sia quello che desidera don Carron per il popolo di Comunione e Liberazione: un'occasione di crescita dell'autocoscienza ecclesiale, per poter continuare a testimoniare la grazia del carisma donato dallo Spirito Santo a don Giussani". ARC/EP/ma