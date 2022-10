Diritti: Gibelli, solidarietà alle donne iraniane

L'assessore alla Cultura ha partecipato a "Donna vita libertà" a Pordenone Trieste, 8 ott - "Sono sempre più colpita dalla fierezza e dal coraggio delle donne iraniane che, da oltre 40 anni, continuano a lottare contro la brutale repressione ideologica esistente nel loro paese verso ogni spazio di libertà nei confronti del genere femminile. Il sostegno della loro lotta a livello internazionale può dar loro conforto e, soprattutto, mettere pressione al regime degli ayatollah". Queste le dichiarazioni dell'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, che ha partecipato oggi a Pordenone a "Donna vita libertà", manifestazione di solidarietà con le donne iraniane organizzata in 150 città del mondo. L'iniziativa svolta nel centro della Destra Tagliamento, dove da anni è insediata una piccola comunità iraniana molto integrata ma al contempo attenta a ciò che accade in Iran, ha visto una larga partecipazione anche dal Veneto e da altre regioni. "Sono qui oggi per Mahsa Amini e per Sarina e Nika - ha affermato Gibelli - barbaramente trucidate dal regime khomeinista. Non dobbiamo dimenticare il sacrificio di queste vite umane in nome della libertà e della parità dei diritti tra uomo e donna". L'assessore ha aderito all'invito degli organizzatori, rivolto a tutte le donne, a tagliare una ciocca dei propri capelli affinché venga inviata alle ambasciate e ai consolati dell'Iran. "Un semplice gesto - ha concluso - che diventa uno strumento concreto per manifestare solidarietà alla lotta delle donne". iraniane. ARC/PAU/gg