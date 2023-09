Diritto allo studio:Rosolen, online bando borse e alloggi studenti Its

L'assessore: aumentati gli importi e innalzate le soglie Isee e Ispe per accedere ai sostegni economici



Pordenone, 5 set - "È stato pubblicato sul portale istituzionale dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia il bando per l'attribuzione dei benefici regionali destinati agli studenti degli Its Academy Fvg, gli Istituti tecnici superiori. Per l'anno accademico 2023-24 l'Amministrazione regionale ha deciso di applicare per il bando Its gli aumenti di Isee e Ispe già previsti per gli studenti universitari, oltre ad aumentare gli importi delle borse di studio. Prevista anche la messa a concorso di posti alloggio destinati agli studenti degli Its nelle case dello studente gestite da Ardis nelle sedi di Pordenone, Gorizia, Udine e Trieste".



A comunicarlo è l'assessore regionale all'Istruzione, formazione e università, Alessia Rosolen, all'indomani della pubblicazione del bando (sul sito www.ardis.fvg.it) che dispone le modalità di presentazione delle domande delle borse di studio finanziate dalla Regione a sostegno del diritto allo studio.



"Dallo scorso anno accademico - ha precisato l'assessore Rosolen - la Regione bandisce le borse di studio riservate agli studenti degli Its facendosi carico di finanziare i sostegni economici degli studenti idonei e aventi diritto che però non sono inclusi nelle previsioni di alcun decreto ministeriale".



Nel nuovo bando la Regione ha deciso di applicare gli aumenti Isee e Ispe anche per gli studenti Its. Il limite Isee per accedere ai sostegni economici è aumentato dai 24.335,11 agli attuali 26.306,25 euro, mentre il limite Ispe è passato dai 52.902,43 ai 57.187,53 euro.



Aumentati anche gli importi delle borse di studio. Per gli studenti fuori sede l'importo della borsa passa da 6.157,74 a 6.656,52 euro, per gli studenti pendolari l'incremento è da 3.598,51 a 3.889,99 euro. Per gli studenti in sede il sostegno passa da 2.481,75 a 2.682,77 euro.



Ai fini della domanda, gli studenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli Its Academy per la regolare iscrizione all'anno accademico in corso. Affinché i benefici possano essere erogati - come prevede il bando - gli studenti devono frequentare almeno il 70 per cento dell'attività formativa, al netto degli esami e delle prove finali, certificati dagli istituti. Le domande per le borse di studio devono essere presentate entro le ore 13 del 31 ottobre 2023. Il bando, inoltre, prevede la messa a concorso di 17 posti alloggio distribuiti nelle case dello studente gestite da Ardis nelle sedi universitarie di Pordenone, Gorizia, Udine e Trieste. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata per le ore 13 del 20 settembre 2023. ARC/LIS/pph