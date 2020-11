Disabili: Riccardi, proroga rendiconti e più risorse a associazioni

Trieste, 5 nov - Risorse aggiuntive per le spese straordinarie affrontate nell'emergenza, proroga della sospensione delle rendicontazioni a tutto il 2021 e l'estensione di un riconoscimento economico anche al personale sociosanitario che, in questo periodo pandemico, segue e supporta anziani e disabili.Questi i contenuti dell'incontro che il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha avuto oggi in videoconferenza con i rappresentanti delle associazioni disabili della regione.Nel dettaglio, Riccardi ha spiegato come sia stato predisposto dalla Giunta un emendamento per prorogare a tutto il prossimo anno la sospensione delle rendicontazioni, andando incontro in questo modo alle richieste dei sodalizi di volontariato."Oltre a ciò - ha detto il vicegovernatore - abbiamo previsto delle ulteriori risorse per venire incontro a tutte quelle spese fatte per adempiere alle misure di sicurezza, tra cui: sanificazioni, acquisto di forniture e di dispositivi di protezione individuale".Infine il vicegovernatore, facendo riferimento alla riunione che si è tenuta ieri tra gli assessori alla Salute in sede di Conferenza delle Regioni, ha rimarcato il fatto di avere messo all'ordine del giorno una proposta finalizzata al conferimento di un riconoscimento economico di tipo premiale, in considerazione della pandemia in corso, anche agli operatori sociosanitari impegnati nelle strutture residenziali dedicate agli anziani e ai disabili, "in virtù dell'importanza del lavoro svolto - ha concluso - assistendo le fasce più fragili della popolazione". ARC/GG/al