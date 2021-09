Disabilità: best practice Fvg modello da esportare in Italia

Incontro a Trieste tra governatore e ministro per le disabilità



Trieste, 27 set - Le best practice sviluppate in Friuli Venezia Giulia nel campo della disabilità e la possibilità della loro estensione nel resto d'Italia, oltre alla revisione della legge quadro sulla disabilità sono state i temi toccati oggi a Trieste nel corso dell'incontro tra il governatore, il ministro per le Disabilità, il vicegovernatore con delega alla Salute e l'assessore regionale alle Autonomie locali.



La riunione ha fornito l'occasione per presentare al ministro il progetto Pimpa Magica che punta a creare, grazie a una testimonial d'eccezione come La Pimpa del fumettista Altan, una raccolta di storie audio e video in diversi formati a partire dalla quale coinvolgere scuole e famiglie nell'apprendimento della lingua dei segni, dei simboli della comunicazione aumentata alternativa e nella promozione dell'ascolto per i bambini con necessità specifiche, come ciechi, ipovedenti e dislessici.



L'iniziativa, sviluppata dalla Fondazione Onlus radiomagica che gode del supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, prevede sia l'avvicinamento di tutti i bambini alla lettura in modo inclusivo sia un percorso di formazione per gli adulti per diffondere la conoscenza degli strumenti e delle strategie per l'inclusione.



A rendere possibile questo progetto la concessione da parte di Altan di alcune opere a fumetti che sono state convertite in formati digitali utili all'inclusione da utilizzare a scuola, a casa, negli ospedali e nei centri di riabilitazione. L'obiettivo è che La Pimpa diventi la mascotte dell'inclusione in tutta Italia.



Il governatore ha spiegato che la forza di questo progetto, che la Regione e Fondazione radiomagica vorrebbero estendere a tutto il Paese, è di non rivolgersi solo alle persone con disabilità ma a tutti grazie a un approccio fondato su una comunicazione inclusiva. Un concetto che, secondo il governatore, dovrebbe essere adottato anche nella progettazione architettonica, dato che un ambiente accessibile per una persona con disabilità si rivela fruibile a confortevole per tutti.



Il governatore e il ministro hanno quindi visitato, assieme al vicegovernatore, all'assessore alle Autonomie locali e al sindaco di Trieste, il nuovo Centro sociosanitario integrato per la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico o altre disabilità intellettive o cognitive, realizzato grazie alla collaborazione tra l'Azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina, la Regione e il Comune di Trieste, e le strutture sociosanitarie del comprensorio di San Giovanni.



Dopo aver evidenziato l'alta qualità dei servizi offerti dalle strutture triestine, il ministro ha confermato come le progettualità sviluppate in Friuli Venezia Giulia siano prese come punto di riferimento anche da altre Regioni e rimarcato la necessità di favorire la condivisione delle esperienze positive sviluppate nell'ambito della disabilità. ARC/MA