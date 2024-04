Disabilità e bullismo:binomio giovani-sport veicolo inclusione sociale

L'assessore alle Autonomie locali ha partecipato a Trieste al convegno "Sport, Bullismo, Educazione e Disabilità" Trieste, 24 apr - Una società inclusiva garantisce una migliore qualità della vita per tutte le persone, con o senza disabilità, e lo sport è un ottimo strumento per superare tutte le barriere e favorire l'inclusione sociale. Oggi è quindi fondamentale che tutti siano consci delle molte possibilità offerte ai disabili dal sistema pubblico e dal mondo dell'associazionismo per vivere una vita completa, a partire proprio dallo sport, prendendo come ispirazione, ad esempio, da due nostri corregionali: Matteo Parenzan e Giorgia Marchi che gareggeranno alle prossime Paralimpiadi di Parigi. Solo in questo modo sarà possibile infrangere definitamente il velo della trasparenza e dell'invisibilità che per troppo tempo ha circondato il mondo della disabilità. È, in sintesi, il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Autonomie locali, sicurezza e lingue minoritarie nel corso del convegno "Sport, Bullismo, Educazione e Disabilità", organizzato da Dis-equality Aps e Cest per le scuole superiori di Trieste e incentrato su argomenti di grande attualità essenziali nella crescita e maturazione durante lo sviluppo adolescenziale delle ragazze e dei ragazzi. L'assessore ha quindi sottolineato come la Regione investa molto sulla promozione delle attività sportive per i disabili e che in Friuli Venezia Giulia, grazie a uno dei sistemi sociali più moderni ed efficienti d'Italia e all'impegno delle numerose realtà del Terzo settore, oggi vengono realizzate numerose iniziative sportive fruibili a tutti. Lo sport è infatti uno straordinario strumento di promozione dell'inclusione sociale, in particolare quando vede il coinvolgimento dei giovani che diventano portatori e promotori di questi valori fondamentali nei confronti della famiglia e degli amici. ARC/MA/pph