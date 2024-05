Disabilità: inquadramento personale sarà definito da iter condiviso

Trieste, 14 mag - La Legge regionale 16/2022 è unanimemente riconosciuta come uno dei più importanti interventi a favore delle persone con disabilità e, proprio per questo, prevede uno ampio riordino dei servizi sociosanitari che è al momento in corso di attuazione. In tale ottica la Giunta regionale, oltre a prevedere gli atti dovuti per dare attuazione alla norma, ha avviato una serie di incontri al fine di continuare il proficuo percorso di condivisione e di collaborazione intrapreso con tutti i soggetti coinvolti e i portatori d'interesse, per dare inizio alle prime fasi del processo di transizione, che ha avuto avvio, formalmente, il primo gennaio di quest'anno. Nel 2024 sono inoltre stati istituiti la Cabina di regia regionale e i Tavoli tematici regionali, ritenuti maggiormente urgenti e aventi ad oggetto specifici aspetti: personale, trasporti, convenzioni e contratti, servizi di integrazione lavorativa e patrimonio.È, in sintesi, quanto spiegato nel corso dei lavori del Consiglio regionale dall'assessore regionale alla Salute, che ha sottolineato come tale processo di accompagnamento raggruppi circa 60 partecipanti, in rappresentanza dei vari attori coinvolti nel riordino, e come si siano tenuti oltre 20 incontri.Per quanto riguarda il capitale umano, il Tavolo tematico regionale sta procedendo alla definizione di una proposta inerente alle indicazioni per l'inquadramento e la gestione delle procedure relative al personale coinvolto. Tale documento, che è in fase di definizione avanzata - anche se potrebbe essere aggiornato in base all'esito della formalizzazione da parte dei Comuni delle decisioni sui consorzi Cisi e Campp -, sarà oggetto nel prossimo futuro di uno specifico iter di condivisione con gli ulteriori attori coinvolti. ARC/MA/gg