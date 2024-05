Disabilità: Regione, sport è elemento fondamentale per inclusività

Udine, 29 mar - Il lavoro e lo sport sono due elementi fondamentali per garantire inclusività, autonomia e spazi di vita indipendente alle persone con disabilità. Troppo spesso si pretendono solo da istituzioni e da organizzazioni private le risposte ai temi della disabilità e della fragilità che però non possono essere risolti esclusivamente con l'approvazione di una norma o attraverso i servizi erogati dal sistema sanitario che in Friuli Venezia Giulia continuano a rispettare elevati standard di qualità. Con l'allungamento della vita media si deve convivere con la cronicità di queste situazioni. Pertanto è sempre più importante sostenere questa battaglia a favore dell'inclusività che deve essere in primo luogo culturale.Questo, in sintesi, il concetto formulato oggi dall'assessore regionale alla Salute in occasione della presentazione a Udine delle prossime attività di Sportinclusion Fvg, la nuova associazione che promuove lo sport inclusivo a tutti i livelli.Questa realtà mette insieme le principali associazioni del Friuli Venezia Giulia che puntano a promuovere la pratica sportiva inserendo nei propri progetti attività che normodotati e persone con disabilità possono fare insieme senza mettere da parte lo spirito agonistico. Un esempio è il baskin - il termine nasce dall'unione delle parole "basket" e "inclusivo" - che sta conquistando sempre nuovi appassionati.Nel ringraziare gli ideatori di questa iniziativa, l'esponente della Giunta regionale ha posto l'accento sull'importanza di sostenere le migliori condizioni di vita possibili per le persone con disabilità che non possono essere costrette a una condizione di mera sopravvivenza.Per l'assessore, in Italia e in particolare in Friuli Venezia Giulia negli ultimi decenni sono stati fatti passi da gigante in questo settore ma molto è ancora da fare e sono tanti i muri da abbattere. Si tratta di uno sforzo che va fatto per chi vive in prima persona queste difficoltà ma anche per i familiari che non possono essere lasciati da soli. ARC/TOF/ma