Disabilità: Riccardi, accordo Pcr-Progettoautismo è nuovo traguardo

Palmanova, 8 lug - "Con la firma di questo documento, di cui sono onorato e di cui vado orgoglioso, oggi scriviamo un'altra pagina, straordinariamente importante, del nostro sistema di Protezione civile. Entriamo sempre più in profondità rispetto alle condizioni di sicurezza delle persone: l'elemento della fragilità è infatti sicuramente un aspetto che si inserisce nel contesto di una risposta emergenziale che va data. Con questo accordo tocchiamo temi profondi, lavorando alla formazione dei volontari, così da consentire loro di accedere a soluzioni coerenti coi bisogni di sicurezza delle persone". Lo ha sottolineato, stamattina, l'assessore regionale alla Disabilità e protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto nella sede di Palmanova della Protezione civile del Fvg, per la sottoscrizione di un accordo tra la PrcFvg e Fondazione Progettoautismo Fvg per la formazione dei volontari nell'aiuto delle persone fragili. È stato presentato il nuovo volume formativo "Kit di primo intervento - Palestra di sicurezza in linguaggio semplice", uno strumento sviluppato con la collaborazione della PcrFvg. Ha l'obiettivo di garantire la sicurezza delle persone con fragilità intellettiva che comprende uomini e donne con disabilità intellettive e autismo, di persone anziane con decadimento cognitivo e bambini in età scolare, da 3 a 11 anni. La sottoscrizione dell'accordo tra l'assessore Riccardi e la presidente della Fondazione Progettoautismo Fvg Onlus, Elena Bulfone; presenti numerosi volontari e funzionari di protezione civile, educatori di Progettoautismo Fvg, il vicepresidente della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia Onlus, Maurizio Pessato, i giovani seguiti dal centro di Feletto Umberto di Tavagnacco. Con loro il sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze Sandra Savino. "Il traguardo che abbiamo raggiunto insiemeha visto uniti la Protezione civile del Fvg, gli educatori, le famiglie, i ragazzi, in uno sforzo che è soprattutto culturale;quello della PcrFvg è ormai è un sistema che ha capacità di risposta di profonda competenza per la tutela del territorio e delle persone nella calamità ma anche nella vita di tutti i giorni" ha fatto notare Riccardi. "Oggi introduciamo con forza, riconoscendolo come opportunità, un percorso dal carattere innovativo, che forma la persona ad agire nella difficoltà e la persona che la deve aiutare. Nella piena e necessaria consapevolezza che le persone non devono sopravvivere ma devono vivere: questo è culturalmente uno sforzo importante del nostro sistema di Protezione civile, che si aggiunge alle tante esperienze che ci sono riconosciute in tutta Italia e non solo. La collaborazione che abbiamo stretto con Progettoautismo Fvg Onlus rappresenta un'alleanza straordinariamente importante: credo che da questa esperienza potranno nascerne altre, per dare risposte sempre migliori alla domanda di salute e sicurezza della nostra comunità" ha concluso Riccardi.

ARC/PT/gg