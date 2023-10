Disabilità: Riccardi, basket Codroipo promuove valore inclusione

Codroipo, 21 ott - "Il campo da gioco è da sempre un luogo di aggregazione e di incontro importante: mette insieme i nostri ragazzi e comunica nella maniera più sana ai giovani i valori dello sport che sono quelli di fare squadra, essere solidali, creare e mantenere coesione, sviluppare il rispetto, l'aiuto reciproco e favorire inclusione". Lo ha sottolineato l'assessore alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi intervenuto questo pomeriggio, negli spazi del palazzetto dello sport di Codroipo, in occasione della presentazione dell'annata 2023-2024 dell'Associazione dilettantistica pallacanestro (Adp) Codroipo Academy, una vivace realtà attiva nella cittadina del Medio Friuli dal 1956 e che da quest'anno ha visto nuovi innesti nel direttivo, con una progettualità nuova legata al settore giovanile. Presenti, tra gli altri, il direttore sportivo Gianluca Mauro, il vicepresidente Massimo Fedrizzi, con il responsabile del settore giovanile Luigi Sant e il responsabile del minibasket Francesco Moro, oltre a decine di giovani e giovanissimi atleti (dalla classe 2019 fino ai 20 anni di età). Durante il pomeriggio è stato presentato il nuovo progetto di baskin che vuole ancora più integrare i giovani attraverso questa disciplina sportiva. L'assessore Riccardi è stato omaggiato con una maglia della Codroipo Basket Academy che riporta il suo nome. Nell'augurare a tutti gli atleti una buona stagione sportiva, e nel ringraziare la dirigenza dell'associazione dilettantistica Codroipo Basket Academy, Riccardi ha ricordato quanto sia importante "creare, in particolare in questo periodo storico, luoghi che favoriscano la crescita armonica delle nuove generazioni, in un clima di leale agonismo, dove il sacrificio per raggiungere un obiettivo, un traguardo, rappresenta valore fondante, che dallo sport si trasmette alla vita quotidiana e al rapporto con gli altri". ARC/PT/ma