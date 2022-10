Disabilità: Riccardi, bene unità su ddl 173 votato a maggioranza

Oggi il lungo esame sui 31 articoli componenti la norma



Trieste, 17 ott - "Un lavoro consistente, di grande portata innovativa, che costituisce una significativa evoluzione della Legge regionale 41 del 1996. Lo abbiamo voluto affrontare con forza per dare attuali, uniformi, eque e concrete risposte alle persone con disabilità e alle loro famiglie. La norma è apripista: segna un decisivo passaggio verso la cultura del governo dalla cronicità in un sistema sanitario largamente inteso".



Sono le parole del vicegovernatore e assessore con delega alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, al termine dell'esame del disegno di legge 173 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi socio-sanitari in materia" votato quest'oggi a maggioranza in sede di III Commissione in Consiglio regionale.



"Sin dagli esordi, il percorso ha visto una piena condivisione e il confronto più trasparente e propositivo con tutti i soggetti coinvolti e coi portatori di interesse, in primis con la Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglia del Friuli Venezia Giulia - ha ricordato Riccardi -. Iniziato nel 2021, l'iter ha contato 35 incontri e numerose interlocuzioni che hanno portato a modificare per 60 volte il documento. Il Ddl mantiene legami molto forti col terzo settore, le famiglie e l'associazionismo a supporto del sistema istituzionale, prendendo quindi il "meglio" nella legge regionale 41".



"Con 31 articoli suddivisi in 5 titoli, la legge quadro tiene conto delle esperienze maturate nel tempo nella nostra regione, rendendole attuali e modernizzandole - ha spiegato Riccardi -. L'iter prevede un 2023 dedicato alla costruzione di un percorso per la valorizzazione del patrimonio di competenze sviluppate dopo il 1996".



Le linee di interesse sono salute, vita indipendente e inclusione nella società, istruzione, formazione lavoro, mobilità personale, libertà di movimento e informazione, comunicazione e partecipazione: "Ogni settore della vita della persona con disabilità e dei suoi familiari è trattata all'interno del Ddl, in un'ottica di sussidiarietà e collaborazione" ha detto ancora Riccardi.



La norma adesso sarà portata all'attenzione dell'Aula. ARC/PT/pph