Disabilità:Riccardi, c'è vita in colori mostra Progetto Riabilitazione

Trieste, 16 mag - "La grande sfida che ci mette di fronte la cronicità dei nostri tempi, quella forse più grave, legata della disabilità inerente lo spettro autistico, a tutte le età, ci racconta di progetti importanti, portati avanti in Friuli Venezia Giulia, con costanza, abnegazione e sacrificio, con anche con tanta energia, entusiasmo, volontà e ferma determinazione. Come quelli che da quasi vent'anni promuove l'associazione di volontariato Progetto Riabilitazione di Trieste. Un esempio di come si possa aprire e calcare itinerari apparentemente impossibili da percorrere". Le parole dell'assessore regionale alla Disabilità e politiche sociali del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che ieri pomeriggio ha preso parte all'inaugurazione della mostra d'arte "Identità fantastiche", allestita in Galleria Rossoni, a Trieste, su ideazione e cura di Patrizia Bigarella, promossa dall'associazione "Progetto Riabilitazione". Al taglio del nastro anche l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Trieste Massimo Tognolli e il sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze Sandra Savino, oltre ai giovani che hanno realizzato le opere, agli operatori e ai volontari. La realtà volontaristica, che con la grande competenza della neuropsichiatra Antonella Zadini, presidente dell'associazione, e del suo staff di operatori e di volontari, si occupa di 72 tra bambini e ragazzi affetti da disordini dello spettro autistico e del neurosviluppo. Con il "Laboratorio colore" sono stati coinvolti bambini e ragazzi di età compresa tra il 6 e 17 anni nella realizzazione di opere pittoriche sul tema dell'identità, con approfondimenti, mascheramenti e progettualità che hanno agevolato le predisposizioni di ciascun ragazzo e ragazza. "Un esempio importante di come, da un'esperienza di dolore personale, spesso legata a vissuti familiari o parentali, si possa creare un modello virtuoso per tutti, un percorso apripista, in piena sinergia tra istituzioni, associazioni e enti del terzo settore: uno spazio di vita possibile - ha osservato Riccardi -. Nei colori e nelle forme delle opere di cui di compone di questa mostra specialissima si ritrovano gioia ed entusiasmo. Compito della politica è quello di sostenere realtà come questa, in tempi complessi e di profonda mutazione, dove la sussidiarietà diventa strategica". ARC/PT/ma