Disabilità: Riccardi, confronto Consulta, Cisi e Campp su Legge 16/22

Palmanova, 5 ott - Continuano gli incontri di confronto con tutti i soggetti coinvolti nel percorso che porterà all'attuazione della Legge Regionale 16/22 sulla Disabilità. "Nella mattinata di oggi - ha spiegato l'assessore alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi -, insieme alla Direzione centrale salute ho incontrato i referenti del Consorzio isontino servizi integrati (Cisi) e quelli del Consorzio assistenza medico psico pedagogica (Campp) per condividere con loro il percorso di attuazione della Legge regionale 16/2022 che prevede il riordino dei servizi sociosanitari per la disabilità e l'allineamento della normativa regionale a quella nazionale, in materia di Livelli essenziali di assistenza (Lea)". A questa prima riunione, che si è tenuta nella sede della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, è seguito un secondo incontro con i referenti della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, realtà presieduta da Mario Brancati. "Entrambi gli incontri sono stati fruttuosi e costruttivi - ha spiegato Riccardi -. Il percorso di transizione sarà portato avanti in maniera condivisa e graduale: il riordino del Sistema per la disabilità ha come scopo quello di garantire livelli di tutela equi e uniformi su tutti i territori, senza pregiudicare in alcun modo la continuità nell'erogazione dei servizi e degli interventi a favore dei cittadini". "Continuiamo il percorso di chiaro e trasparente confronto con tutti i soggetti coinvolti, come è stato sin dall'inizio, nel complesso e lungo iter col quale, durante la scorsa legislatura, è stata approvata all'unanimità la Legge sulla Disabilità in Consiglio regionale. Con lo stesso spirito vogliamo affrontare la fase di transizione che porterà, nel 2025, a rendere la Norma concreta in tutte le sue parti pratiche" ha concluso Riccardi.