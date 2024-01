Disabilità: Riccardi, eventi sportivi Sci Club Due esempio di civiltà

Presentate a Gorizia le gare in programma a Tarvisio tra il 31 gennaio e il 4 febbraio Gorizia, 23 gen - "Le iniziative sportive dello Sci Club Due a favore degli atleti con disabilità non sono frutto di intuizioni estemporanee, ma del lavoro pluriennale di tante persone che, attraverso il loro impegno, danno un forte esempio di civiltà a tutta la collettività. Affrontare la disabilità non può rimanere circoscritto a un buon percorso diagnostico e terapeutico, ma deve abbracciare la vita di tutti i giorni, dallo sport al lavoro e al tempo libero. Questa strada va seguita per ridurre il più possibile quelle disparità che purtroppo ci troviamo ancora a combattere nella società contemporanea". Con queste parole l'assessore regionale alle Politiche sociali e Disabilità, Riccardo Riccardi, è intervenuto alla presentazione delle manifestazioni sportive inclusive che lo Sci Club Due Ronchi dei Legionari organizzerà a Tarvisio tra il 31 gennaio e il 4 febbraio. Il rappresentante della Giunta ha portato il saluto istituzionale alla conferenza stampa svoltasi oggi pomeriggio nella sala consigliare dell'ex Provincia a Gorizia, alla presenza del presidente dello Sci Club Due Adriano Nordio Orsi e di numerose autorità. "La migliore società - ha ribadito Riccardi - è quella in cui si abbattono le differenze consentendo alle persone di vivere a pieno tutte le opportunità. Non esiste cura al mondo che possa essere importante quanto occasioni di vita come queste. Se oggi presentiamo questi risultati il tributo delle istituzioni ai volontari e agli atleti per la loro determinazione è doveroso". Il ricco programma di eventi inizierà il 31 gennaio con il 16° Campionato italiano assoluto di sci alpino e fondo, organizzato sotto l'egida della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali (Fisdir). Si proseguirà sabato 3 febbraio con il Trofeo Visintini di sci alpino e snowboard (circuito Fisdir Ski race cup), mentre domenica 4 febbraio si svolgerà la 20.ma edizione dei Campionati transfrontalieri Gorizia - Nova Gorica di sci alpino e snowboard "Trofeo Go!2025". Tutte le gare si disputeranno nella zona dei campi Duca d'Aosta adiacenti alla scuola italiana sci di Tarvisio. Sono attesi centinaia di partecipanti per una bella festa dello sport inclusivo che culminerà con la cerimonia finale delle premiazioni e la proclamazione dei nuovi campioni transfrontalieri goriziani di sci 2024, in attesa dell'appuntamento della Capitale europea della Cultura che prenderà il via tra un anno. Come da tradizione, agli eventi sono stati invitati e coinvolti molti giovani studenti. Quest'anno saranno presenti sulle nevi tarvisiane gli alunni della scuola primaria Cuzzi dell'Istituto comprensivo Randaccio di Monfalcone e quelli dell'Isis Sandro Pertini degli indirizzi turistico e sanitario di Monfalcone. Lo Sci Club Due è storicamente impegnato a fianco degli sportivi con disabilità relazionali e intellettive, organizzando nel tempo numerose manifestazioni di livello nazionale e internazionale. Tra queste risaltano i Giochi nazionali invernali che nel 2020 portarono a Sappada più di 500 atleti Special Olympics. ARC/PAU/gg