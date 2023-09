Disabilità: Riccardi, ExpoAid23 mette persona al centro

Rimini, 22 sett - "Un importante momento di confronto, di riflessione e di scambio di esperienze su tematiche di grande attualità del nostro tempo che partono dalla cronicità, nelle sue diverse forme; un fenomeno al quale siamo chiamati, con serietà e responsabilità, a dare una risposta, nelle migliori forme e nelle modalità più sostenibili, in piena attuazione della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità". Sono le parole dell'assessore con Delega alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che nella giornata di oggi ha preso parte, in rappresentanza della Regione, a ExpoAid 2023, la prima edizione di un evento nazionale dedicato al mondo del terzo settore e dell'associazionismo italiano; una "due giorni" che si tiene al Palacongressi di Rimini, con la presenza - questa mattina - del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La nostra società vive un momento di profondo cambiamento con trasformazioni oggi chiaramente evidenti ma che sono maturate inesorabilmente, e apparentemente sottotraccia, nell'arco degli ultimi anni - ha sottolineato Riccardi -. L'evento di Rimini le mette in primo piano, come mette in primo piano le persone: non a caso le tematiche legate al terzo settore, alle persone con disabilità e alla criticità sono al centro dell'agenda del Governo e delle Regioni". "ExpoAid23 affronta sotto tutti i profili i temi dell'inclusione, dell'unicità della persona, il diritto di ciascuno alla partecipazione alla vita sociale, a quella politica e civile - ha aggiunto ancora l'esponente della Giunta -. La Legge regionale 16 del 2022 porta in grembo i germi di questo rinnovamento: è una norma innovativa, modello, apripista e applicabile a tutte le forme di cronicità che caratterizzano il mondo contemporaneo nel quale stiamo vivendo, segnato da un drammatico inverno demografico ma anche dalla straordinaria alla capacità di mettere in rete esperienze maturate nel tempo da realtà del terzo settore e dell'associazionismo". ARC/PT/ma