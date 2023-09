Disabilità: Riccardi, Il Mosaico esempio integrazione socio-sanitaria

Codroipo, 1 sett - "È un risultato frutto di una lunga storia, di un'importate storia di integrazione soci-sanitaria partita negli anni Novanta del secolo scorso, dove declinare questo modello era una cosa impensabile. È, insomma, un sogno che si avvera con la realizzazione di questa struttura, figlia di un lavoro di grande significato, di una cultura della civiltà, alla quale le istituzioni hanno sempre creduto, indipendentemente dalla loro appartenenza politica. Oggi questa realtà dà concreta risposta a persone con disabilità e alle loro famiglie, che hanno una condizione di vita migliore". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore regionale con delega alla Disabilità, Riccardo Riccardi, intervenuto alla presentazione dei lavori di ammodernamento della struttura del Centro occupazionale diurno della Cooperativa sociale e associazione "Il Mosaico", a Codroipo, evento al quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della cooperativa, Pierangelo Defend, il sindaco di Codroipo, Guido Nardini, educatori, volontari, ospiti del centro, alcuni amministratori comunali della zona e monsignor Ivan Bettuzzi che ha impartito la benedizione agli ambienti rinnovati. "Questa realtà - ha detto ancora Riccardi - rappresenta un modello di inclusione che deve essere esportato e moltiplicato: rappresenta il futuro. Sono convinto che questo esempio di successo di sussidiarietà vada replicato; è senza dubbio terreno fertile, un percorso da seguire per migliorare molte condizioni relative all'integrazione socio-sanitaria. Sono certo che con questa nuova fase si partirà a breve. È una sfida che ho colto e che intendo affrontare insieme all'azienda sanitaria e a realtà importanti come 'Il Mosaico", con il primo fine di migliorare la vita delle persone". "Il Mosaico" nasce 27 anni fa grazie ad alcuni membri della storica associazione "Gruppo volontari codroipesi" ed è attiva in una struttura di proprietà del Comune che, negli anni, grazie a più finanziamenti del Municipio e della Regione, è stata adeguata. L'ultima ristrutturazione, quella presentata oggi, riguarda il rifacimento dei pavimenti sui due piani, l'installazione del sistema wi-fi, la sostituzione degli infissi. Tutte opere che vanno a migliorare gli spazi dedicati agli ospiti - attualmente 12 - che realizzano creazioni in ceramica per la confezione di bomboniere solidali, carta artistica da riciclo e assemblaggi per aziende. ARC/PT/ma