Disabilità: Riccardi, importante usare un linguaggio appropriato

Palmanova, 23 nov - "Nella dimensione sempre più multimediale della società in cui viviamo, utilizzare un linguaggio appropriato è fondamentale per non creare discriminazioni, non alimentare inutilmente tensioni e soprattutto non generare dannosi fraintendimenti. La parola e la comunicazione, in ogni contesto, devono basarsi prima di tutto sul rispetto di ogni persona e di ogni persona con disabilità. Non è un percorso semplice: implica la maturazione di una consapevolezza spesso data per scontata e di una cultura della sensibilità ancora in larga parte da conquistare".Lo ha osservato il vicegovernatore con delega alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che oggi pomeriggio ha preso parte, in videoconferenza, al seminario "I sorrisi non bastano" organizzato nella sala convegni del Grand Hotel Entourage di Gorizia dalla Federazione italiana superamento dell'handicap Friuli Venezia Giulia (Fish) al quale hanno preso parte il presidente della Fish Fvg Giampiero Licinio e numerosi esperti."Il 3 dicembre prossimo si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1992 con la risoluzione 47/3 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con lo scopo di sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendone i diritti e il benessere: il linguaggio è uno dei modi per farlo - ha detto Riccardi -. Il nuovo portale della Regione Friuli Venezia Giulia sulla disabilità e il sito di Sportelli Fvg, di supporto alle realtà associative del terzo settore, in particolare di quelle medio piccole di cui Fish è uno dei capofila progettuali, sono un esempio di accessibilità a tutti". ARC/PT/ma