Disabilità: Riccardi, "Io ci vado" è modello culturale e stile di vita

Oggi a Pordenone la presentazione delle biciclette per persone con disabilità Pordenone, 1 sett - "Un esempio positivo di inclusione, 'Io ci vado'. Non c'è soltanto una bicicletta dietro a questo importante risultato, raggiunto anche grazie alle risorse che la Regione ha messo a disposizione: c'è soprattutto un modello culturale, uno stile di vita che vuole affrontare uno dei fenomeni di questo tempo, superando marginalità e fragilità". Sono le parole dell'assessore alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che questa mattina, a Pordenone, ha preso parte alla presentazione del progetto inclusivo "Io ci vado? Vieni anche tu!" promosso dall'associazione "San Valentino", in collaborazione con Anmil Pordenone, associazione "Santa Lucia Odv", Fiab Pordenone, Aruotalibera e all'associazione di promozione sociale #iocivado. Il progetto è di mobilità inclusiva accessibile e sostenibile e nasce per dare alle persone con disabilità l'opportunità di vivere la città in bicicletta, su percorsi dedicati, con biciclette in grado di trasportare carrozzelle e persone con disabilità, tutti mezzi presentati stamattina. "La mobilità è uno degli elementi di inclusione, come lo sono il lavoro, la cultura e il turismo - ha sottolineato Riccardi -. E come lo sono tanti aspetti e spazi di vita delle persone che devono essere a disposizione delle persone, senza che queste possano essere in qualche modo considerate ai margini. Il nostro compito è proprio quello di annullare questa immagine. Lo sforzo che le associazioni hanno fatto con questa iniziativa, a Pordenone, sia un esempio da seguire: per questo le ringrazio". "L'uso della bicicletta per le persone con disabilità offre opportunità fino a poco tempo fa inedite di partecipazione alla vita attiva e di realizzazione delle proprie passioni sportive - ha sottolineato Riccardi -. La mobilità in bicicletta è adeguata e può essere sfruttata per scoprire nuovi territori, favorire la socializzazione e forme nuove di aggregazione". "Nell'ambito delle iniziative per l'inclusione delle persone con disabilità nel settore del turismo e del tempo libero, la Regione ha voluto sostenere l'associazione San Valentino con questo progetto che, nelle sue varie articolazioni, implementa i diritti di accessibilità, libertà di movimento, vita indipendente e inclusione sociale, oltre alla mobilità personale - è entrato nel dettaglio Riccardi -. Si tratta di un progetto pilota che abbiamo finanziato per l'acquisto di biciclette adattate per persone con disabilità o difficoltà motorie, per facilitare la partecipazione a eventi ricreativi e culturali dedicati alla conoscenza e alla scoperta del territorio regionale, nell'ottica di favorire lo sviluppo di percorsi turistici e di mobilità inclusivi, sicuri, sostenibili ed ecologici". "Nel settore del turismo inclusivo - ha ricordato, infine, Riccardi - il progetto dell'associazione 'San Valentino' è complementare e sinergico a quello più ampio che la Regione sta portando avanti tramite la Direzione salute, di concerto con la Direzione turismo, "A-Mare il Mare", per il quale sono stati investiti oltre 1,3 milioni di euro". ARC/PT/ma