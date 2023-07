Disabilità: Riccardi, LR16/2022 regolamenti operativi a inizio 2024

Trieste, 4 lug - "Con gli Uffici competenti, stiamo lavorando ai provvedimenti attuativi alla Legge Regionale 16/2022 sulla Disabilità: parliamo di atti numerosi e complessi che necessitano di grande attenzione; i documenti che stiamo predisponendo saranno migliorativi e recepiranno i fondamenti della Norma, nell'ottica della partecipazione e dell'inclusione delle persone con disabilità". Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispondendo in maniera scritta a un'interrogazione presentata in Consiglio regionale. "Stupisce leggere in un'interrogazione la preoccupazione rispetto all'attuazione una Legge che è stata votata a larghissima maggioranza dal Consiglio regionale non più tardi di pochi mesi fa, dopo un lungo e costruttivo confronto con tutti i portatori di interessi, condivisa, già riconosciuta come norma modello, innovativa, apripista anche per la gestione di altre criticità, di cui la disabilità rappresenta la forma più grave - ha osservato Riccardi -. Un traguardo importante per la comunità tutta, quindi. Chi dice di avere esperienza amministrativa dovrebbe conoscere l'iter che conduce all'attuazione reale e concreta di una Legge, che passa necessariamente attraverso regolamenti attuativi: una procedura che, tutti comprendono, non è immediata, richiedendo l'elaborazione di numerosi e complessi atti". "Giova, a questo punto, ricordare che le norme transitorie della LR 16/2022 garantiscono la continuità dei servizi e dei finanziamenti già in essere: si evitano, così, vuoti normativi ed è assicurata la continuità, anche da un punto di vista formale, dell'intero sistema - ha fatto sapere Riccardi -. Per quanto riguarda le barriere architettoniche il lavoro procede spedito: un documento è già pronto e richiede unicamente approfondimenti". "Sul fronte dei percorsi di integrazione lavorativa stiamo lavorando proprio in questi giorni: rimane in ogni caso vigente quanto stabilito dai precedenti regolamenti. La definizione di questi percorsi di integrazione lavorativa, inoltre, è strettamente collegata al passaggio dei Servizi di integrazione lavorativa (Sil) alle Aziende sanitarie, le cui indicazioni sono in avanzato stato di elaborazione". "La parte dei percorsi sperimentali, ripropone sostanzialmente il contenuto dell'articolo 20-bis della legge regionale 41/1996, introdotto nel 2019. Il relativo regolamento, di recente approvazione, è già pertanto efficace e necessita solamente di alcune modifiche tecniche, già di fatto individuate, per renderlo maggiormente efficiente sul piano procedurale" ha dettagliato Riccardi. "In agenda, ma ancora da affrontare, la revisione dei regolamenti relativi ai trasporti e il regolamento previsto per l'Osservatorio. Stiamo lavorando affinché tutti i regolamenti siano definiti, in modo da essere operativi a inizio 2024" ha concluso l'assessore. ARC/PT/gg