Disabilità:Riccardi, messa Don Gnocchi unisce fede valore integrazione

Oggi nella sede di Progettoautismo Fvg Tavagnacco, 30 ott - "L'importante collaborazione stretta tra Progettoautismo Friuli Venezia Giulia e Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus rappresenta il modello di un'alleanza virtuosa tra istituzioni e realtà del Terzo settore sempre più necessaria, in particolare in questo momento storico di profonda mutazione, tra nuove esigenze di salute e riorganizzazione dei modelli assistenziali sul territorio". Lo ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questa mattina, a Feletto Umberto di Tavagnacco, nella "Home special Home" sede di Progettoautismo Fvg, ha preso parte a una messa celebrata per i 120 anni dalla nascita del Beato Don Carlo Gnocchi. A officiare il rito don Vincenzo Barbante, presidente della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano, gemellata con Progettoautismo fvg dal 19 ottobre 2018. "Quello di oggi è stato un importante momento di fede e di condivisione di valori - ha detto Riccardi -. Un'occasione di ritrovo per proseguire la straordinaria missione di Progettoautismo Fvg avviata nel 2006 a favore di uomini e donne 'speciali' e delle loro famiglie. Un progetto che ha parlato fin da subito di sussidiarietà, di grande forza e volontà". "Da pochi giorni il Consiglio regionale ha votato a larghissima maggioranza la nuova legge regionale sulla Disabilità che ha richiesto un lungo e complesso lavoro, svolto in piena condivisione con tutti i soggetti portatori di interesse, partendo da realtà come Progettoautismo Fvg - ha ricordato Riccardi -. Adesso l'iter va avanti per attuarla, perché alle persone con disabilità e alle loro famiglie vengano garantiti, in maniera equa e uniforme, non solo assistenza, ma accesso al lavoro, alla cultura e a tutti i campi del vivere quotidiano". Il gemellaggio con la Onlus è nato in virtù della comune amicizia con l'8° Reggimento Alpini: sia la Fondazione Don Gnocchi, infatti, che Progettoautismo Fvg, sono gemellati con il Reggimento. Don Carlo fu cappellano militare dell'Ottavo e con il mondo degli alpini in generale ha permesso alla Fondazione di Feletto Umberto di approfondire la sua conoscenza. "Home special Home" custodisce una reliquia del Beato Don Carlo, donata alla Fondazione per il gemellaggio. ARC/PT/ma