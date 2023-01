Disabilità: Riccardi, oltre 2 mln per inclusione persone autistiche

Oggi il via libera dal Consiglio delle autonomia locali



Trieste, 16 gen - Via libera con approvazione all'unanimità, questo pomeriggio, da parte del Consiglio delle autonomie locali al parere rispetto alle linee di indirizzo di programmazione delle risorse destinate al Friuli Venezia Giulia con il Decreto ministeriale 29 luglio 2022 di riparto del fondo per l'inclusione delle persone con disabilità destinata a chi soffre di disturbi dello spettro autistico.



"Sono cinquanta i milioni di euro che il Governo nazionale ha destinato globalmente a tutte le Regioni d'Italia per attivare e concretizzare progetti di così importante e ampia portata. Oltre 2 milioni andranno alla nostra Regione, peraltro già all'avanguardia per questo tipo di progettualità, anche grazie al fondamentale contributo fornito delle associazioni del Terzo settore, in particolare della Consulta delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia e della altre realtà afferenti al mondo della disabilità tra cui Progetto autismo Fvg" ha affermato Riccardi.



"Un grande lavoro è stato svolto durante questa legislatura per dare garanzie di assistenza uniforme, egualitaria e appropriata alle persone con disabilità - ha ricordato il vicegovernatore -. Continuiamo adesso lungo il solco già tracciato: l'obiettivo è consentire alla persona affetta da disturbo dello spettro autistico di vivere il più possibile in autonomia ma con la propria famiglia all'interno di spazi protetti, che garantiscano inclusione e integrazione". ARC/PT/ma