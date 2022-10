Disabilità: Riccardi, parere favorevole Commissioni II e V a Ddl 173

Trieste, 11 ott - Parere positivo a maggioranza è stato espresso dai componenti della II Commissione in Consiglio regionale sul Disegno di legge 173 relativo a 'interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi socio sanitari in materia'. Via libera, con parete positivo sempre a maggioranza, è stato espresso anche in sede di V Commissione."Il Ddl 173 aggiorna, rende attuali e semplifica i contenuti della Legge regionale 41 del 1996 - ha ribadito il vicegovernatore e assessore regionale con delega alla Disabilità, Riccardo Riccardi -. La norma, di principio, interviene in tutte materie: affronta, quindi, tutti i percorsi delle persone con disabilità. Ne fissa necessariamente le condizioni".L'iter procede spedito dopo numerosi incontri con tutte le parti interessate, con l'avvallo della Consulta e almeno 60 variazioni al documento originale, a testimonianza della piena condivisione dei contenuti della norma quadro.Per la II Commissione sono stati presi in esame in dettaglio il comma 4 dell'articolo 7 e l'articolo 9, legati ai temi all'accessibilità al patrimonio artistico e culturale della persona con disabilità e l'accesso al lavoro per il mantenimento della piana inclusione occupazionale, in particolare (ma non solo) con forme di agricoltura sociale. La norma detta i criteri per favorire l'auto-imprenditorialità, con tutti gli strumenti necessari per individuare percorsi agevolativi ai meccanismi di inclusione.Il Ddl 173 sarà illustrato giovedì prossimo ai membri della IV e della VI Commissione - per i pareri di competenza - e poi di nuovo (sempre giovedì) alla III Commissione in Consiglio regionale. ARC/PT/gg