Disabilità: Riccardi, Progettoautismo Fvg Onlus è eccellenza in Italia

Tavagnacco, 11 feb - "L'alleanza tra la Regione e le istituzioni tutte con le realtà del terzo settore, del mondo dell'associazionismo e del volontariato si conferma fiore all'occhiello del Friuli Venezia Giulia. Una sinergia che ci vede premiati e riconosciuti come realtà di eccellenza a livello nazionale e che, soprattutto, risponde in maniera appropriata alle esigenze di salute della popolazione della nostra regione. Fondamentale lo spirito di sussidiarietà, nella consapevolezza e piena certezza che gli obiettivi non si raggiungono da soli ma grazie a un gioco di squadra dove tutti lavorano insieme per tagliare lo stesso traguardo: quello del benessere della comunità". Queste le parole del vicegovernatore e assessore con delega alle Politiche sociali e disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio ha accompagnato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a Tavagnacco per una visita nella sede della Fondazione Progettoautismo Fvg Onlus, incontro a cui ha preso parte anche il sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Sandra Savino. "Un'eccellenza a livello nazionale, come è stato sottolineato dal ministro, quella di Progettoautismo Fvg Onlus - ha aggiunto Riccardi -. Un cammino non facile che dimostra, e ne siamo particolarmente orgogliosi, come progetti e iniziative di questo genere debbano continuare. La Regione farà sempre la sua parte per sostenere le famiglie che vivono questa esperienza, comprendendo quali siano le risposte da dare e alleandosi col sistema delle professioni sanitarie". Parole di grande apprezzamento sono state espresse dal ministro che ha fatto notare come il Friuli Venezia Giulia, rispetto ad altre realtà dell'Italia, si presenti come Regione all'avanguardia per quel che attiene la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni e le realtà del terzo settore. Infatti l'esponente di Governo ha detto di aver riscontrato una grande attenzione sotto questo profilo, nell'ottica della co-programmazione e della co-progettazione. Per il ministro la nostra Regione funge da stimolo importante per il resto del Paese su molti aspetti che riguardano la disabilità. ARC/PT/gg