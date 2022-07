Disabilità: risorse a Comuni per strutture e acquisto attrezzature

Trieste, 22 lug - E' stato approvato oggi dalla Giunta regionale, su proposta del vicegovernatore con delega alla Disabilità, l'Avviso pubblico per la concessione ai Comuni del Friuli Venezia Giulia di contributi a sostegno di progetti finalizzati alla realizzazione o alla riqualificazione di aree attrezzate con strutture ludiche, alla riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, nonché all'acquisto o al noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto finalizzati allo sport inclusivo ed all'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità.



Come ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo regionale, nell'atto viene introdotto un nuovo termine per la presentazione delle domande, che infatti passa dai trenta ai sessanti giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'Avviso.



Per quel che riguarda le risorse a disposizione, il governo ha trasferito alla Regione, attraverso l'adozione di un riparto nazionale, un fondo di 1.200.000 euro.



All'interno dello stesso Avviso infine, come ha concluso il vicegovernatore, vengono definite le modalità di presentazione delle istanze, le caratteristiche dei progetti e delle spese ammissibili, i criteri di valutazione delle proposte pervenute, nonché le modalità di concessione degli incentivi. ARC/GG/pph