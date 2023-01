Disabilità: Scoccimarro sport deve essere per tutti

Trieste, 28 gen - "L'evento odierno si inserisce in maniera puntuale negli obiettivi di questa Amministrazione regionale: racchiude i valori dello sport, promuove l'attività sportiva a tutti i livelli, e senza discriminazioni, favorendo l'inclusione". Lo ha detto, oggi, l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, intervenendo al Palasport Aquilinia a Muggia all'evento "Inclusione: dalla teoria alla pratica" organizzato dalla Fondazione Monticolo&Fotio, assieme a Andrea Avon dirigente scolastico e docente universitario, Elena Bortolotti delegata dal rettore dell'ateneo triestino e Annalisa Zovatto coordinatrice dei Cse (centri socio educativi) della cooperativa sociale Trieste integrazione. Nel ringraziare gli organizzatori, l'esponente della Giunta Fedriga ha evidenziato l'attenzione e il supporto dell'Amministrazione regionale al settore sportivo. "La Regione - ha aggiunto Scoccimarro - promuove e sostiene la pratica dello sport, un'attività che deve essere consentita a tutti non solo perché migliora la qualità della vita e ci mantiene in salute ma anche perché insegna quei valori, quali il rispetto dell'avversario e delle regole, la disciplina, la competizione leale, necessari per un buon vivere civile". L'evento, che ha visto la partecipazione di alcune associazioni del territorio, delle autorità locali e della società civile, è stato un'occasione per parlare di inclusione come opportunità e di promozione dei valori dello sport come esempio di integrazione sociale. La mattinata è iniziata con una breve conferenza sul tema dell'inclusione nel campo della disabilità nelle famiglie, nelle scuole e nella società evidenziando come il baskin, l'attività sportiva che si ispira al basket ed è pensata per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra, renda possibile e concreta l'inclusione tra persone con diverse abilità. Gli atleti del BaskInterclub Muggia hanno poi dato una dimostrazione di come si svolge una partita di baskin. ARC/LP/pph