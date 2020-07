Disabilità: Tiliaventum a Barcolana con Càpita, monoscafo accessibile

Lignano Sabbiadoro, 25 lug - Il monoscafo R-30 "Càpita", progettato dal friulano Alessandro Comuzzi e pluripremiato - Compasso d'Oro, Barca dell'anno, Myda - per le innovative soluzioni che lo rendono performante per le regate e accessibile a disabili in carrozzina parteciperà quest'anno alla Barcolana con un equipaggio misto inclusivo.Sarà una delle esperienze con cui culminerà l'attività 2020 dell'associazione Tiliaventum di Lignano Sabbiadoro, forte di 265 soci, 50 volontari attivi, oltre 274 mezze giornate in mare gratuite inclusive proposte nel 2019 a persona. L'associazione, nata oltre venticinque anni fa, continua con successo il progetto "Sea4All 2020" per rendere il mare accessibile e fruibile a tutti nelle discipline sportive della vela, del kitesurf, del sup, dello wakeboard. Il progetto ha il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg, Comune di Lignano Sabbiadoro, Comitato Italiano Paralimpico FVG.Il presidente della asd, Daniele Passoni, ha illustrato tutte le attività 2020 - alla presenza del vicegovernatore e assessore alla Disabilità - e le caratteristiche del daysailer Capita, che nei progetti dovrà essere presto utilizzato per una regata in solitaria da uno sportivo disabile."Quest'anno, nonostante il Covid-19, abbiamo già all'attivo 137 mezze giornate a persona realizzate in mare e stiamo sviluppando - ha spiegato Passoni - a pieno ritmo le proposte legate alle discipline sportive di mare abbinando sport, inclusione e attenzione al sociale: nel nostro futuro ci sono open day, corsi di vela, team sportivi inclusivi per regate. Da dodici anni partecipiamo alla Barcolana e quest'anno riusciremo a portare quattro equipaggi misti. Infine, continuando nel solco della collaborazione con Latisana, inizieremo a breve anche un percorso di attività con il Centro di salute mentale di Gorizia, proponendo agli assistiti delle strutture esperienze da protagonisti".Il vicegovernatore ha espresso il ringraziamento della Regione per quella che è stata definita un'esperienza straordinaria ed esemplare, soprattutto perché portata avanti con professionalità e passione da un'associazione non "istituzionale". Molti sono i passi da fare per una società veramente inclusiva - ha osservato il vicegovernatore - ma le lezioni che ogni giorno con le loro proposte danno i volontari e aderenti a Tiliventum sono da esempio per tutti, per raggiungere un mondo in cui l'inclusione sia finalmente un dato scontato e non un evento eccezionale.Il vicegovernatore ha visitato "Capita" assieme all'architetto Comuzzi, che ha progettato il monoscafo con una passerella di accesso a bordo adeguatamente dimensionata, pozzetto e spazi di manovra liberi e fruibili alla carrozzina, postazione di comando con timoneria a ruota priva di razze per una confortevole condotta, comandi e regolazioni vele e motore dimensionati e posizionati ai lati della timoneria, possibilità di accedere agli spazi a prua nel pozzetto "attraversando" la grande ruota del timone, pagliolato basculante regolabile a piacimento, stabilità di forma della carena che limitano lo sbandamento, tuga piatta per consentire ottima visibilità anche in posizione seduta.Da oggi e fino domani sono esposte anche attrezzature appositamente allestite per il kitesurf e il sit paddling, e il pedalò utilizzato per la navigazione Lignano-Molfetta in occasione della raccolta fondi a beneficio dei malati terminali. ARC/EP