Disoccupati: Regione, proroga a 30/9 per termine Cantieri lavoro 2022

Trieste, 18 mar - La Regione, a fronte anche delle assenze dovute al Covid dei lavoratori impiegati nel progetto, ha inteso prorogare in via straordinaria di tre mesi il termine finale dei Cantieri di lavoro 2022, spostando la data dal 30 giugno al 30 settembre 2023.



La decisione è stata formalizzata attraverso l'approvazione di una delibera di Giunta proposta dall'assessore al Lavoro.



Come ha ricordato l'esponente della Giunta, i Comuni (su finanziamento della Regione) sono autorizzati a utilizzare in via temporanea persone disoccupate nei progetti dei Cantieri di lavoro.



Nel dettaglio si tratta dello svolgimento di attività forestali, vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità. Tutti interventi diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.



L'assessore ha poi sottolineato che la pandemia ha comportato in questi ultimi anni un numero significativo di assenze dei lavoratori impiegati nei Cantieri di lavoro e che queste giornate, ai sensi del regolamento, non possono essere retribuite, ma solo recuperate entro il termine di conclusione dei progetti. Da qui l'impossibilità di diverse amministrazioni comunali di portare a termine i progetti entro giugno 2023.



Un'esigenza quindi, quella dei Comuni, di cui la Regione si è fatta interprete decidendo di prorogare la conclusione dei Cantieri di lavoro al 30 settembre. ARC/GG