Dispersi: Regione, cordoglio e vicinanza a famiglie giovani ritrovate

Le ricerche continuano per Cristian Casiar MolnarUdine, 2 giu - La Regione esprime il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza alle famiglie nella tragedia che le ha colpite, un drammatico momento in cui tutta la comunità regionale si stringe unita nel pensiero.Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia alla notizia del ritrovamento dei corpi delle due ragazze, Patrizia Cormons e Bianca Doros, da parte di una squadra dei Vigili del Fuoco e di una squadra mista di volontari della Protezione civile provenienti da Premariacco, Talmassons e Medea nel quadro delle ricerche senza sosta di queste ore, che continuano anche per Cristian Casiar Molnar.L'Amministrazione regionale - nelle parole del governatore e dell'assessore alla Protezione civile - esprime il ringraziamento a Vigili del Fuoco, volontari della Protezione civile e chiunque si sia impegnato nelle ricerche dei tre ragazzi coinvolti nel drammatico incidente sul Natisone. ARC/EP