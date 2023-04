Donazione organi: Scoccimarro, Fvg seconda regione più virtuosa

Trieste, 30 apr - "Abbiamo colto volentieri l'invito della presidente regionale Marilaura Martin e del presidente provinciale Fredrik Benvenuti all'assemblea ordinaria intermedia regionale dell'associazione Italiana Donatori Organi (Aido) che cade quest'anno nel 50mo anniversario nazionale: celebriamo questa collaborazione tra la nostra regione, che è la seconda più virtuosa d'Italia per donazioni, con il mondo del volontariato, cui non smetteremo mai di dire grazie". Lo ha affermato l'assessore regionale Fabio Scoccimarro nel corso dell'assemblea che si è tenuta nel palazzo della Regione a Trieste, presieduta dalla presidente nazionale di Aido Flavia Petrin. "La Regione sostiene la cultura della donazione e oggi abbiamo posto le basi per sviluppare una maggiore collaborazione con Aido. Ora il prossimo appuntamento sarà a Valvasone, paese natale di Giorgio Brumat, informatore farmaceutico e divulgatore che fu il fondatore di Aido. Sarà importante - ha rimarcato l'assessore - ricordare la figura di questo corregionale che è stato pioniere dell'associazionismo". ARC/EP