Donazioni: Gibelli, iniziativa Aspiag salva donne vittime di violenze

Consegnato ad associazione di Pordenone assegno di oltre 83mila euro Trieste, 22 mar - "La legge sul femminicidio da sola non basta, sono necessarie infatti delle azioni a supporto delle vittime e questa meritoria iniziativa di Aspiag Service va nella direzione giusta, avendo individuato un'associazione impegnata da anni a fornire aiuto e assistenza gratuita a tutte le donne costrette a dover fuggire da abusi e violenze, salvando in questo modo loro la vita". Lo ha detto oggi a Pordenone l'assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, nel corso della presentazione dell'iniziativa 'Il mondo ha bisogno delle donne' che ha visto la consegna all'associazione 'Voce Donna Onlus' di Pordenone di un assegno di 83.552,96 euro, risultato della raccolta promossa da Aspieg Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar anche per il Triveneto. Nel dettaglio in 221.665 occasioni dal 21 febbraio all'8 marzo di quest'anno i clienti al momento di pagare la spesa hanno scelto di arrotondare lo scontrino contribuendo così al progetto benefico. Come ha sottolineato l'assessore, l'ottimo risultato conseguito va in parte attribuito all'opera di sensibilizzazione fatta dalle cassiere e dai cassieri ai clienti nel momento del pagamento della spesa. "Queste operatrici e questi operatori - ha spiegato Gibelli - hanno avuto un ruolo importante, a conferma del valore di una categoria professionale alla quale dobbiamo dire grazie anche in questa occasione, ricordando sempre il loro prezioso lavoro nel periodo più duro dell'emergenza pandemica". L'assessore ha poi rimarcato, sul piano della parità di genere, "l'efficacia e la concretezza di questo tipo di iniziative" rispetto alla "sterilità" dei dibattiti come quello, ad esempio, che vede al centro l'introduzione di un genere neutro nel linguaggio con ibridazioni fonetiche che lo renderebbero, negli intenti, più inclusivo. Infine, come ricordato da Gibelli, l'associazione 'Voce Donna Onlus' ha anche, tra gli altri, uno sportello a Tolmezzo. A tal riguardo i maggiori contributi sono arrivati dai territori dalla Val Canale e dalla stessa Carnia. ARC/GG/pph