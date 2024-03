Donne e lavoro: Rosolen, cambiamenti sistema aprono nuove prospettive

Crescono spazi per l'impresa e l'occupazione femminile nel manifatturiero e nella meccanica Trieste, 7 mar - "In un Friuli Venezia Giulia giunto in questi anni ai record storici di occupazione, per le donne si aprono nuovi orizzonti di accessibilità lavorativa anche in settori che fino ad ora erano a netta prevalenza maschile, come la meccanica nell'ambito del manifatturiero: ciò è dovuto ai cambiamenti indotti dal ruolo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, dai percorsi formativi più avanzati messi in atto e dalle ingenti uscite dal mondo del lavoro che modificano l'offerta. Si tratta di cambiamenti che dobbiamo saper leggere e che ci guidano verso l'abbandono di stereotipi che ancora oggi esistono". Lo ha sostenuto l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen intervenendo al Mib Trieste School of Management al convegno "Imprenditrici e manager nel mondo della meccanica" nell'ambito degli eventi Donne e lavoro 2024. In Friuli Venezia Giulia l'occupazione femminile tende a crescere più di quella maschile: +4,5% tra il 2019 e il 2022, e anche quando l'occupazione flette, come nella prima parte del 2023, la contrazione è meno pronunciata (-0,9%) rispetto ai maschi (-1,2%), mentre, per contro, i contratti a tempo determinato vedono ancora prevalere nettamente la componente femminile (il 25% dei dipendenti è dato da donne a termine). Dal convegno è emerso anche che nel 2023 le imprese femminile attive in Friuli Venezia Giulia nell'ambito manifatturiero erano 1.349, in crescita del 3,3% rispetto al 2019. Nel manifatturiero e nel meccanico, nello stesso arco temporale, si è registrata una crescita di lavoratrici del 104%, cui è seguito un decremento contenuto tra il 2022 e il 2023. Al convegno, introdotto dalla professoressa Donata Vianelli, sono intervenuti tra gli altri il rettore dell'Ateneo triestino Roberto Di Lenarda e la presidente dell'Aidda del Friuli Venezia Giulia Chiara de Nipoti. ARC/PPH/ma