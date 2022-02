Dubai: Bini, Fvg regione accogliente per imprese e turisti

Udine, 26 feb - "Il Friuli Venezia Giulia ha un'economia molto completa ricca e innovativa ed è in particolare molto forte oltre che nel turismo nei settori manifatturieri, nella meccanica, nella cantieristica, nell'arredo e nell'agroalimentare con prodotti straordinari e brand di respiro internazionale, come la grappa Nonino e il caffè Illy". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, intervenendo da remoto alla Giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'Expo di Dubai. "La Regione segue e accompagna la crescita con politiche mirate, incentivi e supporto per le progettualità più innovative, e anche attraendo nuovi investimenti. Innovazione e tradizione sono le chiavi del nostro sviluppo e quindi la collaborazione tra impresa e ricerca sono fattori fondamentali: per questo in regione che si sta sviluppando molto anche il settore delle scienze della vita, da ultimo - ha spiegato Bini - con l'importante accordo di collaborazione con un player internazionale come Novartis". Dal punto di vista turistico, in particolare, Bini ha reso noto che la regione ha conosciuto una grande crescita nel settore negli ultimi anni, che neanche l'emergenza sanitaria è riuscita del tutto a fermare. "Abbiamo avuto delle difficoltà, ma poi siamo stati riconosciuti come una destinazione sicura, accogliente, completa dalle montagne al mare e nell'ultima stagione abbiamo registrato il tutto esaurito e siamo pronti per accogliere visitatori e anche investimenti per completare la nostra offerta turistica: invito fin d'ora - è stato l'auspicio dell'assessore - a visitare la nostra regione, le sue straordinarie bellezze e a valutare le opportunità di collaborazione economica, commerciale e di investimento con le nostre realtà". ARC/EP/ma