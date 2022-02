Dubai: Fedriga, innovazione e investimenti in Fvg nei primi incontri

Consegnato all'Expo il manifesto sulle learning cities Trieste, 24 feb - Prima giornata intensa e ricca di incontri quella del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la missione a Dubai in occasione dell'Expo. Il primo appuntamento si è svolto alla Dubai Future Foundation, società a partecipazione governativa operante nel settore delle start up e dell'innovazione, eccellenza nello sviluppo delle tecnologie proiettate verso il futuro. Quindi hanno fatto seguito una serie di meeting con importanti investitori internazionali ai quali il governatore ha illustrato le opportunità per possibili collaborazioni e avvio di attività in Friuli Venezia Giulia. La giornata a Dubai è proseguita con la visita al Padiglione Italia all'interno dell'Expo; in questa occasione si è svolta la cerimonia di consegna del manifesto riguardante le learning cities, una rete di comunità e di città di apprendimento di cui fa parte anche Trieste. All'iniziativa, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del progetto pilota già in corso con il Multidisciplinary Center di Mod'in e la municipalità israeliana - quest'ultima presente per l'occasione a Dubai con il sindaco Haim Bibas - aderiscono anche alcuni istituti scolastici ed atenei della nostra regione nonché degli Emirati. Dopo aver visitato gli altri padiglioni dell'Expo, la giornata si è conclusa con l'incontro tra il governatore Fedriga e l'ambasciatore di Israele presso gli Emirati Arabi Uniti Amir Hayek. "Quelli di oggi sono stati incontri molto proficui - ha detto Fedriga - che ci hanno permesso innanzitutto di far conoscere le potenzialità del nostro territorio regionale agli investitori stranieri. Questi ultimi si sono dimostrati molto interessati sia per il grande potenziale scientifico presente in Friuli Venezia Giulia sia per le nostre infrastrutture, tema quest'ultimo che approfondiremo in una serie di riunioni in programma nella giornata di domani". "Importante è stato anche il confronto svoltosi all'interno della Dubai Future Foundation, dove abbiamo trovato molti punti di contatto e sviluppato argomenti di interesse reciproco vista l'alta presenza in Friuli Venezia Giulia di start up fortemente innovative. Sarà questo un dialogo che porteremo avanti nel tempo poiché riteniamo che vi siano molte cose che ci accomunano, a partire dalle innovazioni frutto del lavoro dei centri di ricerca presenti nella nostra regione". ARC/AL/pph