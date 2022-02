Dubai:Fedriga, sistema Regioni tiene insieme bellezza operosa italiana

Le Regioni ad Expo Dubai hanno portato la visione di un'Italia dei territori che è un mosaico di saperi



Roma, 26 feb - "È il sistema delle Regioni che, nel suo disegno plurale, tiene insieme la geografia della bellezza operosa italiana".



È questo il punto di partenza della riflessione del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, intervenuto oggi al Padiglione italiano di Expo 2020 Dubai sul tema "Innovazione, Internazionalizzazione e attrattività dei territori - La bellezza delle Regioni italiane".



"La 'bellezza' di cui parliamo oggi - ha spiegato Fedriga - è quella che unisce le persone: una bellezza intesa come 'intelligenza collettiva', che nasce dall'armonia, dall'integrazione dei territori, dal saper fare, dalla cultura, dagli stili di vita e dalle competenze".



"Le Regioni ad Expo Dubai hanno portato la visione di un'Italia dei territori che è come un mosaico di saperi, città, grandi filiere e capacità produttiva. Un mosaico composto da tre grandi raffigurazioni: il nostro patrimonio storico-artistico e naturale, la capacità industriale e la sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Tre temi il cui trait-d'union è un'idea forte di umanesimo industriale".



"Qui a Dubai abbiamo rappresentato per la prima volta anche con l'ausilio delle immagini la forza del sistema delle Regioni - ha detto il presidente Fedriga a margine del suo intervento - che si candida a dialogare sia con gli investitori internazionali ma soprattutto, a livello nazionale, come interlocutore ineludibile per un'efficace realizzazione degli obiettivi di sviluppo e degli investimenti previsti dal Pnrr". ARC/COM/ep