Dubai: Gibelli, sistema cultura Fvg ai vertici in Italia e in Europa

Trieste, 25 feb - "Il Friuli Venezia Giulia è una regione immersa nella bellezza, che vive di cultura e che ne produce dall'alba della preistoria". L'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha aperto così il suo intervento all'Expo di Dubai avvenuto in modalità telematica. "In questa area sono presenti testimonianze di tutte le civiltà che si sono succedute prima di arrivare alla storia come la conosciamo oggi. Qui - ha sottolineato Gibelli - abbiamo una importante eredità romana con Aquileia che è uno dei nostri cinque siti Unesco che a breve speriamo possano diventare sei". "Possiamo inoltre vantare ogni tipo di produzione culturale - ha affermato l'assessore -. La nostra Regione è quella che investe di più in questo settore perché presenta una popolazione che ama, chiede e consuma tanta cultura. Per numero di lettori il Friuli Venezia Giulia è infatti primo in Italia e tra i primi in Europa". Come descritto nel corso della presentazione avvenuta nel corso della Giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia, il sistema di produzione artistica e creativa rappresenta il 5,3 per cento dell'economia dell'intera Regione che corrisponde a più di 1,7 miliardi di euro. La sua industria culturale dà lavoro a oltre 31mila addetti, che sono il 5,75 per cento del numero complessivo delle persone impiegate sul territorio. Nel 2018 ben tre aree si sono classificate tra le prime 20 province italiane per incidenza delle "Cultural Heritage and Cultural and Creative Industries" (CCIs) sul totale delle imprese produttive: Trieste è al 4° posto con il 6,1%, Udine al 19° con il 4,8 per cento e Pordenone al 20° con il 4,8% per cento. "In Friuli Venezia Giulia vengono realizzati grandi eventi e importanti produzioni liriche e teatrali ha ricordato Gibelli -. Abbiamo inoltre la possibilità di offrire grandi manifestazioni culturali all'interno di un patrimonio che è assolutamente unico. Nei nostri musei custodiamo capolavori da millenni e continueremo a farlo affinché possano essere apprezzati anche in futuro". La presentazione si è chiusa con un approfondimento dedicato a un evento speciale: Nova Gorica-Gorizia 2025 Capitale europea della cultura, una straordinaria occasione per far conoscere le eccellenze turistiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.