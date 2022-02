Dubai: Pizzimenti, Fvg innovativo con piattaforma unica e porti green

Trieste, 25 feb - "Il Friuli Venezia Giulia è all'avanguardia per la gestione dei flussi di trasporto a livello internazionale. I nostri sforzi sono diretti all'obiettivo ambizioso di realizzare una grande piattaforma logistica unica per i collegamenti con il Nord ed Est Europa". Lo ha affermato l'assessore ai Trasporti, Graziano Pizzimenti, intervenendo da remoto alla Giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'Expo di Dubai. "Il sistema integrato che abbiamo già realizzato - ha spiegato Pizzimenti - presenta tre differenti porti: Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro che, ognuno con le proprie peculiarità, sono assolutamente complementari. Possiamo inoltre vantare quattro interporti - Trieste, Cervignano, Pordenone e Gorizia - e i necessari collegamenti stradali e su rotaia per il trasporto diretto in tutte le direzioni". "Per questo - ha aggiunto l'assessore - questa Amministrazione ha recentemente investito 100 milioni di euro per l'adeguamento e l'ampliamento dei porti di Monfalcone e Trieste, e ulteriori 31 milioni di euro per gli interporti di Fernetti, Pordenone e Gorizia". "L'obiettivo è quello di ampliare e migliorare i servizi di trasporto e logistica via mare e via terra ponendo attenzione - ha sottolineato Pizzimenti - alla qualità della vita e dell'ambiente, potenziando l'offerta su rotaia e garantendo la sicurezza in merito al trasporto di beni pesanti o pericolosi". "In quest'ottica si pone l'avveniristico progetto di elettrificazione di Porto Nogaro, scalo fondamentale per i traffici con il Sudamerica, il Mar Nero e il Nord ed Est Europa - ha ricordato l'esponente della Giunta Fedriga -. Gli sforzi italiani ed europei vanno verso la realizzazione di porti green, strutture in grado di accogliere le nuove navi con mezzi di propulsione differenti. A Porto Nogaro, grazie all'innovativo progetto europeo Clean Berth, saremo in grado di consentire alle navi di spegnere i motori quando sono in porto". "Il futuro - ha concluso Pizzimenti - è nel rispetto dell'ambiente e delle persone e il Friuli Venezia Giulia è già pronto a cogliere queste importanti sfide". ARC/RT/ma