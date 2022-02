Dubai: Zannier, in Fvg gestione sostenibile patrimonio forestale

Trieste, 25 feb - "In Friuli Venezia Giulia il legno e le foreste rappresentano elementi fondamentali del paesaggio. Si tratta di una risorsa rinnovabile e sostenibile di circa 330mila ettari che si trova sia nell'arco alpino che in quello pedemontano. Ogni anno aumenta infatti di un milione di metri cubi". Lo ha affermato l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, intervenendo on-line alla Giornata dedicata al Friuli Venezia Giulia durante l'Expo organizzato a Dubai. "Questa risorsa che ci garantisce acqua e aria pulita può entrare nei cicli produttivi dei nostri artigiani e delle nostre aziende, garantendo ogni anno l'immagazzinamento - ha spiegato Zannier - di circa un milione di metri cubi di CO2 derivanti solamente dall'accrescimento del nostro patrimonio boschivo che occupa il 40 per cento del territorio regionale". "Attraverso una gestione sostenibile di questo patrimonio forestale, che rispetta i protocolli previsti dal Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale (Pefc), siamo in grado - ha rimarcato l'assessore - di garantire una serie di azioni che continueranno ad avere effetti positivi nel tempo". "Già oggi abbiamo la possibilità di avere sul nostro territorio del legname di grande qualità come quelli che vengono definiti abeti di risonanza con i quali - ha specificato Zannier - vengono costruiti gli strumenti musicali apprezzati in tutto il mondo". "Più che parlare di risonanza, è bene provare direttamente cosa significhi tutto questo. Proprio per fare sentire la magia dei nostri boschi grazie alla trasformazione dell'abete rosso - ha detto l'esponente della Giunta - abbiamo realizzato un 'woofer' per ascoltare, con un semplice telefono cellulare, il suono del Friuli Venezia Giulia". "Una magia che adesso è possibile ascoltare in modo virtuale nella speranza - ha concluso - che a breve in molti possano provare queste sensazioni di persona visitando il nostro territorio e le nostre magnifiche foreste". ARC/RT/ma