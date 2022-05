Eccellenze: azienda Hpf festeggia 15 anni attività e premia dipendenti

Una delle poche realtà in Italia che produce semilavorati in titanio Forgaria nel Friuli, 2 mag - La Hpf di Forgaria nel Friuli rappresenta un'eccellenza per il Friuli Venezia Giulia; dà occupazione e fa conoscere la nostra regione in tutta Italia e nel mondo. Negli ultimi due anni, nonostante la pandemia e le conseguenze della guerra in Ucraina, ha saputo migliorarsi e competere con grandi gruppi internazionali. Lo ha sottolineato il governatore della Regione che, questa mattina, ha visitato gli spazi produttivi della srl insieme all'assessore al Lavoro, Formazione e Ricerca, al sindaco di Forgaria nel Friuli e all'amministratore delegato Francesco Medici, in occasione del taglio del traguardo dei 15 anni di attività. La Hpf produce semilavorati in titanio e altri materiali per players internazionali; è leader del settore ortopedico (protesi, impianti e strumenti chirurgici), e per altri prodotti di nicchia per il settore energetico e aeronautico utilizzando in particolare il titanio. La realtà industriale conta poco più di 170 dipendenti che, anche nei momenti più difficili della pandemia, sono sempre stati operativi, senza alcun ricorso alla cassa integrazione. Al termine della visita ai reparti forgia, cnc e finiture, il management ha premiato, assieme al governatore e all'assessore, alcune maestranze che si sono particolarmente distinte nella storia e nelle attività dell'azienda. ARC/PT/pph