Eccidio Avasinis: Zilli, sacrificio vite umane sia monito per futuro

Udine, 2 mag - "L'importanza dei luoghi della memoria è fondamentale perché la storia esce dalla sua dimensione temporale e continua ad essere visibile nel nostro presente. La libertà è un patrimonio da difendere, da non dare per scontato, e reso possibile grazie al sacrificio di vite umane". Questa la riflessione dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta oggi a margine della cerimonia commemorativa del 78. anniversario della strage di Avasinis, l'eccidio nazifascista che il 2 maggio 1945 provocò la morte di 51 persone. L'assessore ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che si impegnano affinché "quello che è accaduto 78 anni fa in questo angolo di Friuli resti scolpito nel profondo e sia monito per il futuro. Tutto ciò che continuate a fare per la nostra comunità assume ogni volta carattere più forte e importante". "È necessario - ha rilevato Zilli - continuare a raccontare ai giovani la storia e coinvolgerli nelle commemorazioni nei luoghi della memoria, per fare in modo che siano loro i primi ad avere consapevolezza del passato e chiavi di lettura per interpretare il presente". ARC/PAU/al