Economia: a Pradamano impresa sfida crisi e crea polo del benessere

Pradamano, 24 set - Inaugurato oggi a Pradamano il primo polo del benessere di iniziativa privata che mette assieme l'esperienza del privato sociale con l'imprenditoria profit. Dalla fusione dei rami d'azienda della Codess Benessere e di Atlantis Srl è nata una nuova iniziativa imprenditoriale nel cuore della cittadina: Cauma Urban Spa, un centro benessere e spa che sorge proprio a ridosso del poliambulatorio privato gestito da Codess.



Per l'assessore alle Attività produttive e turismo è il segnale che gli imprenditori del settore, tra i più colpiti dalla pandemia, credono nella ripresa. Il nuovo centro, inoltre, ha messo in moto l'economia locale attivando trenta liberi professionisti nella realizzazione del progetto e una costellazione di piccole e medie imprese locali che hanno operato per la sua costruzione. Il centro, che ospita piscina, bagno turco, saune, zone relax e un'area solarium, darà lavoro a dieci professionisti del settore.



L'idea progettuale intende inoltre integrarsi nell'offerta turistica, puntando a trattenere sul territorio i cicloturisti che lo attraversano lungo la vicina Alpe Adria. Una proposta quindi che di ente complementare, nelle intenzioni dell'azienda, anche all'offerta culturale, enogastronomica e sportiva dell'area.



All'inaugurazione era presente anche l'assessore alle Finanze, che ha rivolto un plauso alla tenacia degli imprenditori e alla bontà dell'idea progettuale che, dopo un lungo periodo di restrizioni, ripone al centro la persona partendo proprio dal suo benessere psico-fisico. Il polo, unendo servizi sanitari e servizi di cura e bellezza, realizza una nuova concezione di benessere e la tramuta in iniziativa economica a favore di tutto l'indotto locale. ARC/SSA/ma