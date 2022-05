Economia: accordo Anci-ConfcommercioFvg per favorire Distretti settore

Udine, 4 mag - L'accordo siglato oggi fra Anci Fvg e Confcommercio Fvg va nella direzione auspicata per agevolare l'istituzione dei Distretti del commercio: strumenti per rivitalizzare i centri abitati delle città, dei Comuni ma anche dei piccoli borghi offrendo una prospettiva di rilancio al comparto oltre che per attuare azioni di rigenerazione urbana e di sostegno alla micro e piccola impresa delle nostre città.



Lo ha indicato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo a margine del protocollo d'intesa siglato oggi da Anci Fvg e Confcommercio Friuli Venezia Giulia con i rispettivi presidenti.



Il documento è finalizzato ad informare e affiancare i Comuni per l'avvio e la relativa progettualità dei Distretti del commercio.



Grazie a tale accordo le Amministrazioni comunali, ed in particolare i Comuni più piccoli, potranno avvalersi del supporto tecnico di Anci e degli sportelli di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia oltre che del supporto della Regione, per cogliere a pieno questa importante opportunità offerta dalla Legge regionale 3/2021 SviluppoImpresa.



L'Amministrazione regionale, ha ricordato l'esponente della Giunta del Friuli Venezia Giulia, negli ultimi due anni si è adoperata erogando più di 70 milioni di euro con interventi di ristori e investimenti a favore delle imprese e sta valutando le modalità per mettere in campo ulteriori strumenti di intervento per continuare a sostenere le imprese già operanti in regione oltre che aiutare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali.



Per l'assessore il protocollo suggella quel gioco di squadra che fin dall'inizio ha caratterizzato la legislatura: vedere che le associazioni di categoria si mettono a disposizione delle Amministrazioni comunali è una grande soddisfazione per un percorso che è già stato avviato e che già sta dando una risposta importante. ARC/LP/gg