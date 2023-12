Economia: Bini, da Regione sostegno concreto ad artigianato

L'assessore al congresso annuale di Casartigiani Udine Tricesimo, 15 dic - "La Regione crede molto nelle potenzialità del comparto artigiano, importante presidio sociale sul territorio e custode di un prezioso valore immateriale quale l'attenzione alla realtà in cui opera. Ne è dimostrazione il fatto che negli ultimi cinque anni i fondi erogati dall'Amministrazione all'artigianato (tramite i canali contributivi gestiti dal Centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane) siano quasi triplicati, passando da 4,5 a 12 milioni di euro. Questo sostegno continuerà ad essere forte e concreto, con ulteriori risorse per 5 milioni di euro allocate in Stabilità e numerosi bandi dedicati in uscita". Questa la sintesi dell'intervento dell'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini al congresso annuale dell'Associazione micro imprese artigiane Udine - Casartigiani (Amia), nel corso del quale l'ente ha anche illustrato le elaborazioni del suo ufficio studi in merito alla situazione economica nazionale e regionale, con riferimento alle politiche di sostegno al mondo del lavoro. Alla serata, svoltasi questa sera a Tricesimo e introdotta dal presidente di Casartigiani Udine Nereo Tassotti, hanno preso parte tra gli altri anche il sindaco di Tricesimo Giorgio Baiutti e il segretario regionale della Cgil Villiam Pezzetta. L'assessore ha spiegato nel dettaglio i bandi regionali in uscita a sostegno della piccola e media imprenditoria locale. Si va dal riconoscimento delle 35 "botteghe scuola" attualmente presenti sul territorio agli appositi bandi per l'innovazione. "Da gennaio a febbraio - ha annunciato Bini - sarà emanato un bando per l'innovazione di processo e dell'organizzazione, con procedure semplificate e un budget di 14,4 milioni di euro; seguirà, tra marzo e aprile, un bando per la realizzazione di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale delle Pmi, con un budget di 13 milioni di euro. Da febbraio a marzo sarà inoltre aperto il canale contributivo per il sostegno all'imprenditoria femminile, che potrà contare su una dotazione iniziale di 3,2 milioni di euro. Confermato anche il bando per l'installazione di impianti fotovoltaici, con una dotazione di partenza di 5 milioni di euro". Il rappresentante dell'Esecutivo regionale ha successivamente evidenziato le buone performance economiche registrate dal Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni, attestate dal recente giudizio dell'Agenzia Moody's che ha confermato per la nostra Regione un rating superiore a quello italiano. "In questo contesto di crescita - ha osservato Bini - è fondamentale iniziare a guardare il mestiere artigiano in modo diverso: non più come lavoro manuale di fatica, ma come modello di imprenditorialità 4.0, destinato a custodire ma soprattutto a rinnovare l'eccellenza del made in Italy e del made in Fvg". ARC/PAU/gg