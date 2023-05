Economia: Bini, dati su Pil premiano alleanza Regione-imprese

Trieste, 6 mag - "Il primato del Friuli Venezia Giulia tra le regioni d'Italia nelle percentuali di Pil del 2023 attestano la bontà delle scelte operate dall'Amministrazione regionale sul versante delle attività produttive negli ultimi anni, in costante dialogo e confronto con il tessuto economico".



Lo ha detto l'assessore regionale Sergio Emidio Bini, secondo il quale "ha un sapore particolare il fatto che numeri molto positivi risaltino nei giorni in cui si commemora il terremoto, a testimonianza della resilienza storicamente dimostrata dal nostro tessuto produttivo, capace ancora una volta di affrontare efficacemente le sfide locali e globali".



"I dati Prometeia elaborati dalla Cgia di Mestre - secondo Bini - riflettono il cospicuo aumento degli investimenti esteri e il sostegno all'innovazione stimolati dalla legge SviluppoImpresa, il recuperato ruolo nella logistica come crocevia - attestato anche dal traffico merci sulla rete autostradale, con il tratto Udine-Tarvisio della A23 superiore per passaggi quello Torino-Savona della A6 - e il supporto finanziario e creditizio offerto al sistema delle Pmi nella fase acuta della pandemia e in seguito al conflitto ucraino". "In particolare in questi anni - ha ricordato l'assessore alle Attività produttive e al Turismo - l'attrazione di investimenti esteri ha rivestito in Friuli Venezia Giulia un ruolo strategico di fondamentale rilievo, visto che nel corso dell'ultima legislatura la regione è cresciuta in questo settore passando dal 2 per cento del trend storico al 6,3 per cento rispetto al totale italiano, quindi triplicando il suo peso sulla bilancia nazionale".



"Ora - ha concluso l'assessore - la stagione turistica estiva in arrivo, che si delinea molto promettente, potrà puntellare ulteriormente la dinamica di sviluppo di Pil regionale come risultante di un'ampia gamma di attività d'impresa dei servizi". ARC/PPH