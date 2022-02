Economia: Bini, rafforzati strumenti normativi a favore imprenditori

Trieste, 1 feb - "Se oggi il Friuli Venezia Giulia può presentare dati economici e occupazionali importanti nonostante la crisi pandemica, tutto questo non è il frutto del caso ma di un lavoro fatto in continuità rispetto alla prima versione di Rilancimpresa. Chi si trova ad amministrare adesso la nostra Regione ha proseguito su questa strada, rafforzando una legge già valida grazie a un costante dialogo con i diversi portatori di interesse".Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, durante l'esame in Consiglio regionale della relazione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione sulla clausola valutativa della legge 3 del 2015 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali"."In questi anni - ha sottolineato Bini - la classe politica regionale ha operato con molta attenzione, serietà e professionalità per raggiungere quei risultati e quelle risposte che interessano maggiormente gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia"."Alcune strategie di sviluppo territoriale messe in campo nell'ultimo periodo - ha spiegato l'assessore - sono infatti la dimostrazione evidente di come si stia operando positivamente in favore della nostra Regione: lo sblocco del commissariamento dell'Aussa Corno, l'avvio del processo di rivitalizzazione del Manzanese e del Cividalese, la proposta della Zona logistica semplifica, le tante progettualità per il Piano nazionale di ripresa e resilienza"."Con forza e determinazione stiamo continuando a lavorare per sviluppare quei territori che in questi anni sono cresciuti molto sorretti anche da un importante tessuto normativo, ma allo stesso tempo - ha concluso Bini - stiamo sostenendo quelle aree economiche del Friuli Venezia Giulia per troppo tempo dimenticate". ARC/RT/ma