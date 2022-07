Economia: Bini-Zilli, Fvg Plus è strumento per sviluppo imprese

Trieste, 7 lug - "La nuova società Fvg Plus, che agirà in sinergia con Friulia, vuole essere il braccio operativo della Regione nelle attività di sostegno del credito alle Pmi e della gestione di strumenti di sviluppo e contributo a beneficio di imprese e privati. È una realtà agile che saprà dare risposte rapide e concrete ai reali fabbisogni del nostro tessuto produttivo".

Lo affermano in una nota congiunta gli assessori alle Finanze, Barbara Zilli, e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, dopo la costituzione formale di Fvg Plus, nata a seguito della determinazione relativa alla dismissione della partecipazione della Regione in Mediocredito Fvg.

In questa prima fase la società è stata costituita da Friulia, ma a breve oltre l'80 per cento del capitale sarà determinato dalla Regione che interverrà con un investimento di 3 milioni di euro.

"In questo modo - spiegano i due assessori - riportiamo sotto lo stretto controllo dell'Amministrazione regionale alcune leve strategiche per la crescita delle nostre aziende come i fondi rotazione. Fvg Plus adesso potrà gestire infatti la segreteria unica del comitato di gestione dei fondi di rotazione Frie e Fondo sviluppo e potrà avviare nuove attività come quelle legate all'animazione di cultura finanziaria, alla consulenza e all'assistenza tecnica".

"Alla nuova società - aggiungono - valuteremo se affidare in futuro anche i fondi statali ed europei quali servizi strumentali esercitati nel rispetto delle funzioni principali della Regione e quelli per la gestione dei contributi prima casa che la Regione finora ha erogato ai privati attraverso Mediocredito".

A seguito dell'entrata della Regione nel capitale, Fvg Plus presenterà la veste giuridica di società in house providing che le consentirà di avere la partnership stretta di Friulia, avvalendosi così delle rispettive competenze e professionalità. ARC/RT/al