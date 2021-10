Economia: convenzione Regione e Cluster legno arredo sistema casa Fvg

Udine, 16 ott - La Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, di concerto con l'assessore alle Risorse forestali, Stefano Zannier, ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e il Cluster legno, arredo e sistema casa Fvg consortile.



"Un'iniziativa inedita - ha spiegato Bini - creata con Sviluppoimpresa. Il regolamento attuativo è stato già approvato precedentemente dalla Giunta e con questo provvedimento entriamo nella fase operativa, approvando la relativa convenzione utile a definire i rapporti con il Cluster a cui è attribuito l'onere della gestione della misura".



Così come previsto dal documento, sarà il Cluster ad occuparsi delle attività di promozione e divulgazione per lo sviluppo dell'economia del legno del Friuli Venezia Giulia, come anche della gestione degli incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, ovvero per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile. Nella convenzione vengono inoltre previste le modalità attuative del rimborso spese per l'attività svolta dal Cluster.



Per gli adempimenti contenuti nella convenzione, il Cluster si doterà di un'idonea struttura organizzativa che si occuperà, oltre che delle attività di promozione e divulgazione, di tutto l'iter inerente l'istruttoria delle istanze di incentivo e la correlata fase di rilascio delle concessioni, garantendo adeguata assistenza alle imprese interessate.



Entro il 31 gennaio 2022 e successivamente a cadenza annuale, il Cluster è tenuto a trasmettere una relazione al servizio sviluppo economico locale in merito all'attività di gestione degli incentivi, comprensiva dell'elenco dei soggetti istanti e di quelli beneficiari, con l'indicazione del provvedimento di concessione. ARC/LP/gg